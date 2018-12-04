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Астролог спрогнозував, чи буде у Януковича третя "ходка"

08:27, 04 грудня 2018
Політика
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Віктор Янукович / REUTERS

Нещодавно президент-утікач Віктор Янукович не зміг виступити у суді з останнім словом, тому що, за словами його адвоката, отримав серйозну травму під час гри в теніс.

На думку астролога Влада Росса, ця інформація не відповідає дійсності, передає "Главред".

"У гороскопі Януковича немає нічого, що б вказувало на те, що з ним щось подібне могло статися. Більш того, в його гороскопі на цей і наступний рік зі здоров'ям у нього все має бути більш-менш нормально. Янукович – Рак (народився 9 липня 1950 року, – Ред.), і його річний гороскоп "включився" влітку. Скажу навіть більше: Янукович, схоже, почав вести правильний здоровий спосіб життя й справді ходить на теніс. Але насправді не було жодних травм – це було не більше, ніж "запалення хитрості", - розповів астролог.

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Крім того, за прогнозом Росса, президенту-втікачу не загрожує в'язниця – в його гороскопі немає небезпеки опинитися за ґратами.

"Суд над ним йде заочно, точно так само – заочно – його засудять, точно так само – заочно – він й буде "відбувати покарання". Зате в Україну після цього йому точно не можна буде заїхати...Тож не чекайте, Януковича не посадять", - додав він.

Доживати свій вік Віктор Янукович буде або в Росії, або в Ізраїлі, вважає експерт.

"Він цілком може опинитися в Ізраїлі. Наскільки я знаю, хтось із близьких Януковича був білоруським євреєм, по батькові він білорус. Тому не відкидаю, що після зміни влади в Росії Янукович зробить ізраїльське громадянство і буде жити в Ізраїлі. А Ізраїль його не видасть", - резюмував Росс.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович був двічі судимий. Перший раз у 17 років Янукович сів у кременчуцьку колонію за грабіж. Тоді він не відсидів і дві третини визначеного терміну, його достроково звільнили через кілька місяців. Другу судимість (на 2 роки) Янукович отримав за місяць до свого 20-річчя за тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Раніше астролог Влад Росс склав гороскоп для Юлії Тимошенко, яка 27 листопада відзначала день народження.

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Теги: #астролог#Віктор Янукович