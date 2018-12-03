"Йому треба бути обережним": астролог склав гороскоп для Олега Ляшка

У 2019 році головний "радикал" України точно не піде у політичне небуття.

Астролог Влад Росс склав гороскоп для одного з найбільш одіозних та скандальних політиків України, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який 3 грудня відзначає свій день народження.

"У його річному гороскопі чітко проглядається вигідне розташування планет – вони всі нагорі, що свідчить про те, що, найімовірніше, Ляшко не піде в небуття наступного року", - зазначив астролог у коментарі "Главреду".

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За словами Росса, восени 2019 року у Ляшка будуть чудові шанси знову увійти зі своєю партією до парламенту. Та й у цілому, судячи з того, наскільки в його гороскопі сприятливе розташування планет, восени в багатьох сферах у нього буде зберігатися хороша ситуація. Зокрема, його чекають вдалі фінансові вкладення. Та й нестачі в грошах у головного "радикала" країни що на президентських, що на парламентських виборах не буде", - додав експерт.

Якщо говорити про можливий результат Олега Ляшка на президентських виборах, то, за прогнозами астролога, він за підсумками голосування точно посяде четверте-шосте місце.

"Однак я б порадив Олегу Ляшку бути обережним в дні травневих свят у 2019 році. Зокрема, він повинен бути пильним, займаючись якимись активними видами відпочинку, наприклад, стрибаючи з парашутом. Також йому треба бути обережним, щоб не потонути або не отруїтися. Та й загалом, у кінці весни та початку літа у Ляшка за гороскопом високий ризик виникнення певної травмонебезпечної ситуації, у зв'язку з цим я б рекомендував йому бути обережним на дорозі", - резюмував Росс.

Раніше астролог Влад Росс склав гороскоп для Юлії Тимошенко, яка 27 листопада відзначала день народження.