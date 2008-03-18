11 депутатів з демкоаліції підтримали Партію регіонів при голосуванні

Верховна Рада ухвалила постанову «Про порядок виконання окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 228 народних депутатів із 445, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, із фракції Партії регіонів документ підтримав 171 народний депутат, із фракції КПУ - 26, з фракції Блоку Литвина – 20, з фракції БЮТ - 10, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 1 депутат.

Під час обговорення народний депутат Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) заявив, що його фракція, так само як фракція НУ-НС, не може голосувати за цю постанову, оскільки це означатиме, що всі розмови про скасування пільг залишаються лише розмовами.

За словами О.ЛЯШКА, доповідач з даного питання мав сказати, скільки необхідно буде бюджетних коштів на виплату протягом року зарплати народному депутату, який припинив повноваження.