Завтра Рада може визнати Росію країною агресором - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після зустрічі керівників фракцій коаліції із президентом України Петром Порошенком.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання щодо визнання Росії країною-агресором.

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“Ми щойно обговорювали це питання. Завтра парламент буде приймати відповідне рішення, яке буде досить різким”, - сказав депутат.

Крім того, парламент звернеться до країн-союзників щодо надання допомоги Україні, зокрема щодо оборонного озброєння для більшої ефективності армії у боротьбі з агресором.

Відповідаючи на питання щодо домовленостей у визнанні Росії країною-агресором, Березюк зазначив, що це рішення завтра ухвалюватиметься парламентом, а на сьогодні “лідери фракцій мають таку позицію і будуть обговорювати її зараз на фракціях”.

“Завтра ми вийдемо зі спільною заявою щодо цього”, - сказав лідер фракції.

Також, за його словами, завтра парламент розглядатиме багато питань. Зокрема, щодо інформаційної безпеки країни, відносин з міжнародними організаціями, деякі юридичні питання.

“Завтра буде достатньо об'ємний, як на позачергову сесію, порядок денний”, - додав Березюк.