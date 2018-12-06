Журналісти поцікавилися, чи правильно не пускати російських чоловіків до України

Заборона в'їзду для російських чоловіків віком 16-60 років була введена в Україні 30 листопада.

Журналісти запитали співвітчизників та іноземців, що вони думають про заборону Держприкордонслужби на в'їзд в Україну росіянам-чоловікам віком 16-60 років під час воєнного стану.

Так, у коментарі "Новому времени" Леонід Кравчук, перший президент України, вважає, що заборону повинні були ввести й для жінок.

"Жінки теж можуть бути диверсантами. Тому треба [заборонити в'їзд] для всіх — і для чоловіків, й для жінок. Знову ж в Україну в'їжджає не якась фата-моргана, а конкретна особа. Наприклад, Іванов, Петров, Сидоров. Тому й треба до кожного підходити конкретно. Вивчати його [ситуацію] та приймати рішення. Тому що якщо заборона вводиться взагалі, в цілому, то цей захід слід запроваджувати не тільки на час воєнного стану", - наголосив він.

"Найсумніше те, що через подібні політичні ігри у порятунок своєї дупи страждають реальні люди, яких, судячи з усього, давно вже перестали вважати за людей. І це страшенно дратує", - говорить діджей Анастасія Топольська.

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"Наші опоненти — настільки прості хлопці, що виключно за їхньою реакцією можна зрозуміти, потрапили чи ні. Якщо вони волають, отже, потрапили. Інша справа, що тут [в Україні] своєї п'ятої колони не один мільйон", - вважає Олександр Сидоренко ("Фоззі"), музикант, соліст гурту ТНМК.

Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента", вважає, що з точки зору проблем, які проявилися в Україні в 2014 році, цей захід частково виправданий. "Інша справа, що немає абсолютної заборони. Це типова українська ситуація: замах на рубль, а на виході все набагато скромніше. Але я проти повної заборони. Це було б недоцільно. По-перше, родинні зв'язки. У нас кожна п'ята сім'я має прямих родичів у Росії. А по-друге, це недоцільно з політичної точки зору. Це викличе масове невдоволення", - наголосив він.

"У ситуації воєнного стану й того, що Україна вже п'ятий рік веде війну [з РФ], це все ж виправдано. Які б проблеми це не створювало громадянам з дійсно нормальними намірами. Останнім можу тільки порадити обзавестися відповідними документами і знайти способи довести, що їм дійсно потрібно приїхати в Україну з тих чи інших причин. А те, що введені вікові обмеження [від 16 до 60 років] — це вже деталі. Ну, треба ж встановити якісь формальні обмеження. Ось вони й встановлені", - переконаний журналіст Євген Кисельов.

"У нашому випадку важливо побачити різницю між забороною та обмеженням — за вагомої аргументації громадянин Росії зможе в'їхати на територію нашої країни. Але комплексним підходом було б більш жорстке обмеження економічних зв'язків з країною-агресором", - заявив Алім Алієв, програмний директор Кримського дому.

Раніше голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.

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