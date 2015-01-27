Клімкін вважає, що вирішення конфлікту на Донбасі можливе за участю РФ і США
03:52, 27 січня 2015Політика
958 0
Глава МЗС України Павло Клімкін в ході зустрічі українського керівництва з іноземними послами заявив про те, що Росія повинна брати активну участь у врегулюванні кризи на Донбасі, а також про прагнення розширити формат переговорів, підключивши до них США.
Клімкін вважає, що вирішення конфлікту на Донбасі можливе за участю РФ і США / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Клімкін заявив, що існує лише політичне рішення конфлікту на основі Мінських домовленостей і Мінського протоколу, під яким поставила свій підпис, в тому числі, і Російська Федерація.
"Росія повинна бути всередині процесу і бути частиною вирішення проблеми", - підкреслив Клімкін.
Читайте такожЯкщо Росію відключать від SWIFT, то на її економіку чекає колапс - Клімкін
"З іншого боку, ми не виключаємо і прагнемо розширити формат переговорів із залученням США", - зазначив глава МЗС.країни та Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter