Клімкін вважає, що вирішення конфлікту на Донбасі можливе за участю РФ і США

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Клімкін заявив, що існує лише політичне рішення конфлікту на основі Мінських домовленостей і Мінського протоколу, під яким поставила свій підпис, в тому числі, і Російська Федерація.

"Росія повинна бути всередині процесу і бути частиною вирішення проблеми", - підкреслив Клімкін.

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"З іншого боку, ми не виключаємо і прагнемо розширити формат переговорів із залученням США", - зазначив глава МЗС.країни та Росії.