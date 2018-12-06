Київський патріархат скликає на 13 грудня Архієрейський собор

За словами архієпископа Зорі, будуть розглянуті підсумки підготовки до Об‘єднавчого собору.

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату скликає на 13 грудня Архієрейський собор.

Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

За його словами, Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об‘єднавчого собору, який відбудеться 15 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Напередодні, 5 грудня, президент Петро Порошенко повідомив, що Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року.