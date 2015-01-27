У Раді зареєстровано законопроект щодо прозорості власності ЗМІ

Як зазначається на сайті парламенту, ініціаторами законопроекту є народні депутати від «Народного фронту» Микола Княжицький та від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко.

«Законопроектом пропонується зобов’язувати суб’єктів інформаційної діяльності (телерадіомовників та провайдерів програмної послуги) розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про бенефіціарних (фактичних) власників компаній», - йдеться в пояснювальній записці.

Також законопроект передбачає запровадження механізмів контролю за достовірністю наданих відомостей про фактичних власників суб’єктів інформаційної діяльності (надання декларацій про доходи заявлених бенефіціарних власників).

Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект про можливість мобілізації народних депутатівКрім цього пропонується надати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення право запитувати додаткові відомості про структуру власності телерадіоорганізацій та бенефіціарних власників;

Законопроектом пропонується запровадити процедуру оприлюднення інформації про фактичних власників телерадіомовників та провайдерів програмної послуги на офіційному інтернет-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.