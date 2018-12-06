Про визнання окупації Криму не може бути мови - голова МЗС Австрії

Карін Кнайсль заявила, що ОБСЄ не змогла використати увесь свій потенціал для запобігання конфліктам.

Федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Республіки Австрія Карін Кнайсль закликала країни-члени ОБСЄ шукати компромісні рішення, але наголосила, що про визнання окупації Криму Росією не може бути мови.

Про це Кнайсль сказала на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані, що транслюється на сайті організації.

“Останній небезпечний інцидент у Керченській протоці чітко демонструє, що ситуація надзвичайно серйозна”, - заявила Кнайсль.

“ОБСЄ є організацією, яка пропонує принципи та механізми для запобігання конфліктам. На жаль, нам не вдалося успішно використати увесь потенціал”, - додала вона.

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На переконання Кнайсль, порушення фундаментальних засад Гельсінського заключного акту, зневага Паризької хартії, а також ситуація довкола України, конфлікт у Нагорному Карабаху, та захоплення Росією Південної Осетії та Абхазії свідчить про посилення недовіри між країнами-членами ОБСЄ.

“Час спливає. Ми повинні зупинити цей небезпечний розвиток подій та змінити курс. Однак недостатньо вести лише діалог. Ми також маємо діяти рішуче, і нам потрібна мужність для компромісу, тому що без цієї мужності й готовності ми ніколи не досягнемо консенсусу”, - заявила Кнайсль.

Вона вважає, що консенсус має важливе значення для дипломатії.

“Компроміс не означає, що ви відмовляєтеся від ваших фундаментальних принципів. Наприклад, не може бути визнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, - наголосила Кнайсль.

Як повідомляв УНІАН, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликає Росію звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та судна.