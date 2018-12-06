Могеріні закликає Росію без затримок звільнити захоплених українських моряків

Євросоюз очікує від Росії забезпечення безперешкодного транзиту через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликає Росію звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та судна.

Про це Могеріні сказала на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, яке транслюється на сайті ОБСЄ.

“Останні події в Азовському морі є причиною для серйозного занепокоєння для нас, і це ще один випадок порушення наших спільних принципів”, - заявила Могеріні.

За її словами, “порушення, яке стало результатом незаконної анексії Криму Російською Федерацією, демонструє небезпечність шляху, який ще більше віддаляє нас від спільних принципів, які усі країни визначили разом у Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії”.

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“Нашим пріоритетом зараз є відновлення безпеки і взаємодії в нашому регіоні. Ми закликаємо всі сторони продемонструвати максимальну стриманість, негайно зменшити напруженість, і ми наполегливо закликаємо Росію звільнити захоплені судна, моряків та спорядження безумовно і без затримок”, - наголосила Могеріні.

“Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний транзит через Керченську протоку відповідно до міжнародного права”, - заявила вона.

Як сказала Могеріні, Євросоюз залишається налаштованим сприяти досягненню стійкого політичного врегулювання на сході України з повним дотриманням суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

“Ми продовжуємо закликати до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, і ми чітко заявили, що так звані “вибори” на неконтрольованих Україною територіях є незаконними та підривають зобов’язання, взяті відповідно до Мінських угод”, - наголосила вона.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".