Луценко прийме рішення після консультацій з союзниками

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що остаточне рішення про висунення своєї кандидатури на пост мера Києва прийме спільно з депутатською групою «Народна самооборона» та зі своїми союзниками по коаліції.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ю.ЛУЦЕНКА з приводу ухвалення Верховною Радою рішення про проведення дострокових виборів міського голови Києва та Київської міської ради.

"Мою кандидатуру досить часто називали серед претендентів на крісло Київського міського голови. Хочу зазначити, що остаточне рішення я прийму спільно з депутатською групою «Народна самооборона» та зі своїми союзниками по коаліції", - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що "головна запорука успіху під час виборів – це єдиний кандидат від демократичної коаліції". За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він всіляко сприятиме тому, щоб демократична коаліція на виборах у місті Києві висунула єдиного кандидата.

Говорячи про сьогоднішнє голосування у ВР за перевибори мера Києва, Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що воно підтверджує послідовну позицію «Народної самооборони» у виконанні своїх передвиборних обіцянок. "Тепер перед киянами відкрилася перспектива обрати собі нову владу, яка працюватиме на благо жителів столиці", вважає він.