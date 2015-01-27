Міськрада Маріуполя визнала "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

Також депутати визнали "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями, повідомляє ZN.UA.

Після того, як міський голова Юрій Хотлубей поставив питання на голосування, "за" одноголосно проголосували 50 з 76 депутатів, які прибули на сесію.

Раніше Верховна Рада ухвалила постанову про заяву, якою Україна визнала Росію агресором. Документ підтримав 271 народний депутат.

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24 січня терористи "ДНР" і російські військові обстріляли з "Градів" східні околиці Маріуполя. Секретар РНБО Олександр Турчинов поклав відповідальність за цей злочин безпосередньо на президента Росії Володимира Путіна.

Генпрокуратура кваліфікувала обстріл Маріуполя як теракт. За останніми даними, в результаті ракетної атаки в Маріуполі загинули 30 мирних громадян, поранені 117 городян.