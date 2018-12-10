Яценюк назвав п’ять основних викликів для України-2019

Яценюк наголосив, що кредити МВФ Україна бере під 1%, "а за кредити, які беруться на ринку, вже сьогодні треба платити близько 10%".

"За Україну 2019-го року треба боротися так, як ми боролися за Україну 2014-го", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у понеділок, 10 грудня, під час зустрічі зі студентами та викладачами Українського католицького університету (УКУ) у Львові.

На запрошення керівництва УКУ Арсеній Яценюк як Прем’єр-міністр 2014-2016 років виступив із лекцією, присвяченою досвіду 2014-го, викликами 2019-го року в рамках діяльності дискусійної платформи Open Talks.

Лідер "Народного фронту" назвав кілька основних викликів, які постануть перед Україною наступного року, перший з яких – економічний: "Світову економіку лихоманить. Останні події на Wall Street показують, що вартість грошей зросла, акції падають. Для України це означає підвищення вартості запозичень".

Водночас він наголосив, що кредити МВФ Україна бере під 1%, "а за кредити, які беруться на ринку, вже сьогодні треба платити близько 10%": "Так, під ці кредити МВФ треба реформувати країну. Так просто не дають гроші. Але це стимул для України".

"Економічна проблема нікуди не поділася. Погляньте, що відбувається в Європі. Популісти пропонують прості рішення на складні проблеми. Це означає, що вони брешуть. Тому що складна проблема потребує ще більш складного рішення", - сказав він.

Другий виклик, за його словами, політичний - вибори президента і парламенту в 2019 році: "Основне – не дати розвернути країну назад. Боротьба за курс України до європейської сім'ї через складні реформи повинна відобразитися в тому числі і в політичній боротьбі. Демагоги і популісти мають великий шанс, як і в інших країнах Європи, захопити владу. І наслідки такого захоплення всім відомі. Багато обіцяти, зробити так, щоб люди повірили, а потім привести це все до економічної, політичної і соціальної кризи, - це шлях, який пройшли багато країн. І ми повинні цього уникнути".

Ще один виклик, підкреслив лідер НФ, – війна, яка не завершена: "Було багато різних "мінських протоколів", "мінських угод", рішень Ради безпеки ООН про те, як Україна відновить територіальну цілісність. На жаль, Мінський процес довів свою безрезультативність. Вже пройшло чотири роки, а ми навіть не досягнули повноцінного перемир'я і припинення обстрілів українських військовослужбовців на територіях Донецької і Луганської областей".

Арсеній Яценюк окремо наголосив, що спроби розділити питання окупації Донецька і Луганська та питання незаконної анексії Криму, в тому числі навіть деякими західними партнерами, не є прийнятні для України: "Для нас і Донецьк, і Луганськ, і Крим – це українська територія, яка повинна бути повернута".

Четвертий виклик – це проблема трудової міграції, підкреслив Арсеній Яценюк, зазначивши, що це питання гостре не лише в Україні, а й в усій Європі: "Тенденція на наступне десятиліття наступна. Якщо ми не вирішимо економічну і безпекову проблему того, щоби трудова міграція зупинилася, ми будемо потерпати в світовій конкуренції, від відсутності якісної кваліфікованої робочої сили, через проблеми з Пенсійним фондом. І базовий показник – це старіння населення, це зменшення кількості українців, які проживають в державі".

П’ятий виклик, на його переконання, - проблема державного управління: "Функції президента, парламенту і прем'єр-міністра в Україні надто намішані. І тому є вічний конфлікт між президентом і прем'єр-міністром. Тому ми з Петром Олексійовичем (Порешенком. – Ред.) frenemies ("закляті друзі"). Необхідно вирішувати вже зараз на конституційному рівні функції і повноваження ключових органів державної влади для того, щоб кожен знав, за що він відповідає".

Арсеній Яценюк звернувся до студентства УКУ: "Перед нами виклики, але перед нами великі можливості. А перед вами – так точно".

"Ми закладаємо підвалини, а молоді, як казав Митрополит Шептицький, - повинні будувати рідну хату", - сказав лідер "Народного фронту".

Спілкуючись із представниками ЗМІ після відвідання університету, Арсеній Яценюк підкреслив, що Український католицький університет – це взірець "справжньої світової і європейської освіти": "Україна – це таки Європа, і то краща частина Європи".

"Майбутнє кується в освіті. І те, як кують освіту в Українському католицькому університеті, заслуговує на найвищу повагу", - сказав він.