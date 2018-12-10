"Не буде танцювати з Путіним": експерт спрогнозувала, якою буде політика наступниці Меркель

На думку експерта-міжнародника, варто очікувати, що Крамп-Карренбауер буде щонайменше не гірше за Ангелу Меркель розуміти ті проблеми й виклики, які стоять сьогодні між Україною і Росією.

Обрання новою главою правлячої партії Німеччини (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер дає Україні надію на зміну відносин Берліна і Кремля.

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Таку думку висловила експерт-міжнародник Ірина Верещук, передає «Обозреватель». За її словами, Крамп-Карренбауер точно не буде танцювати з Путіним на її весіллі, як міністр закордонних справ Австрії.

"Як ми розуміємо, саме так Меркель хотіла піти. І вона це зробила. І те, що сьогодні вона залишається канцлером, і я сподіваюся, що до 2021 року нічого не зміниться, і те що її наступниця саме така, яка вона є, — це дає нам обережну надію", — пояснила Верещук.

На її думку, варто очікувати, що Крамп-Карренбауер буде щонайменше не гірше за Ангелу Меркель розуміти ті проблеми й виклики, які стоять сьогодні між Україною і Росією.