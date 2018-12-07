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ХДС обрала наступницю Ангели Меркель на посту глави партії

18:37, 07 грудня 2018
Світ
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр і Ангела Меркель \ REUTERS

Правляча в Німеччині партія ХДС обрала своїм лідером замість Ангели Меркель 56-річну Аннегрет Крамп-Карренбауер. Вона вважається протеже самої Меркель, яка має намір, пішовши з посади голови партії, залишитися на чолі уряду ще майже на три роки.

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Аннегрет Крамп-Карренбауер отримала на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в Гамбурзі 517 голосів з 999, обігравши у другому турі політичного опонента Меркель Фрідріха Мерца, за якого проголосували 482 депутата.

56-річна Крамп-Карренбауер була прем'єр-міністром німецької землі Саарланд, а останній рік обыймала посаду генерального секретаря, тобто глави апарату ХДС.

Перемога АКК - так скорочують її ім'я німці - не обіцяє великих змін в німецькій політиці, але деяких змін все ж можна очікувати.

Ангела Меркель, оголосивши в кінці жовтня, після невдач ХДС на виборах в Баварії та Гессені, про намір покинути пост голови партії, одночасно заявила, що планує залишитися канцлером до кінця парламентського терміну - до осені 2021 року.

Крамп-Карренбауер - висуванка самої Меркель, і, на думку більшості німецьких коментаторів, буде лояльна канцлеру, навіть очоливши партію.

Тобто, прогноз щодо політичного курсу ХДС та Німеччини в цілому в результаті перемоги Крамп-Карренбауер хочеться обмежити чотирма словами: "Все залишиться як є".

Але такий прогноз може виявитися помилковим, оскільки в цьому випадку уряд Меркель, цілком можливо, розвалять нинішні союзники по коаліції - соціалісти і ХСС. У них, як і у ХДС, падають рейтинги, при цьому частина політиків з цих партій вважає, що проблему може вирішити вихід із союзу з ХДС та зняття з себе відповідальності за політику Меркель - насамперед політику щодо іммігрантів.

АКК по ходу передвиборної кампанії постаралася позбутися іміджу "міні-Меркель" і одним з питань, з яких вона продемонструвала деяке розходження позицій з попередницею, стала Росія: АКК сказала, що з нею треба жорсткіше.

Крамп-Карренбауер виступаючи в ефірі телеканалу ARD, сказала, що у зв'язку з обстрілом і захопленням Росією трьох українських кораблів з екіпажами у Керченській протоці Німеччина повинна зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Москви і, зокрема, переглянути ставлення до газопроводу "Північний потік-2".

Правда, цей перегляд в описі Крамп-Карренбауэр виглядає не надто радикальним: вона запропонувала подумати про ограниченении обсягів природного газу, який Росія поставлятиме по цьому трубопроводу.

Крім того, Крамп-Карренбауер заявила журналістам, що ЄС і США повинні обміркувати можливість заборони на входження в європейські порти російським кораблям, що базуються в Азовському морі.

Судячи з заяв АКК, нічого принципово нового, навіть якщо вона в осяжному майбутньому стане канцлером замість Меркель - німецькі коментатори припускають таку можливість.

АКК виступає на цю тему обережно: говорить, наприклад, що імміграційну політику потрібно частіше і наполегливіше роз'яснювати електорату. Потрібно змінювати саму політику, АКК поки не говорила, що змушує німців припускати, що вона підтримує лінію Меркель щодо іммігрантів.

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Теги: #Ангела Меркель