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Адвокат пообіцяв днями розкрити подробиці справи українських полонених моряків

21:41, 10 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це в ефірі "Прямого" розповів адвокат Микола Полозов.

"Що стосується стратегії в цій справі, я скажу так. У нас наступного тижня, швидше за все, на початку тижня – про це точно стане відомо завтра – відбудеться прес-конференція, присвячена і команді адвокатів, і лінії захисту, за участю когось із адвокатів, за участю омбудсмена Денисової, представників низки державних органів України, де ми детально про все розповімо. Тому, якщо я просто зараз скажу, то на прес-конференцію ніхто не прийде", - повідомив він.

За словами Полозова, ця прес-конференція відбудеться у Києві.

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Теги: #Україна#моряки