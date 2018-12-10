Адвокат пообіцяв днями розкрити подробиці справи українських полонених моряків

За словами Миколи Полозова, прес-конференція, на якій буде розкрито стратегію захисту, відбудеться днями у Києві.

Невдовзі стане відома стратегія у справі щодо українських моряків.

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Про це в ефірі "Прямого" розповів адвокат Микола Полозов.

"Що стосується стратегії в цій справі, я скажу так. У нас наступного тижня, швидше за все, на початку тижня – про це точно стане відомо завтра – відбудеться прес-конференція, присвячена і команді адвокатів, і лінії захисту, за участю когось із адвокатів, за участю омбудсмена Денисової, представників низки державних органів України, де ми детально про все розповімо. Тому, якщо я просто зараз скажу, то на прес-конференцію ніхто не прийде", - повідомив він.

За словами Полозова, ця прес-конференція відбудеться у Києві.