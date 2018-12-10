Полонених українських моряків готові захищати понад 80 адвокатів – Полозов

Микола Полозов відзначив, що отримав понад 80 заявок від різних адвокатів з різних регіонів.

Українських військовополонених моряків готові захищати понад 80 адвокатів.

Про це в ефірі "Прямого" повідомив адвокат Микола Полозов.

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"Що стосується адвокатів. Мною було оголошено, що, в принципі, всі адвокати, хто хоче взяти участь в захисті українських військовослужбовців, суто добровільно, розуміючи всю, скажімо так токсичність української теми в Росії, розуміючи всі наслідки, готові прийняти на себе захист", - розповів адвокат.

Полозов відзначив, що отримав більше 80 заявок від різних адвокатів з різних регіонів, які вважають, що вони можуть, готові і хочуть працювати в цій справі.

"Остаточний вибір робив не я. Мною був сформований цей список, був переданий уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій. А далі міжвідомча група погоджувала і перевіряла цих людей. Зрештою, був узгоджений певний список. Їх там більше ніж моряків. Їх не 24, а їх там понад 30, адвокатів. Але це зроблено для того, щоб у нас був резерв на випадок, якщо відбудуться якісь неприємності, як, наприклад, це сталося з адвокатом Курбедіновим в Криму, якого фактично російська влада заарештувала", - додав він.