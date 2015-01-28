Порошенко: усі мають сісти за стіл переговорів, а Росія - виконати Мінські угоди

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі польського телеканалу TVN24 BiS.

"Ми створили нову армію, яка може затримати терористів, але військовими силами ми не завершимо цього конфлікту. Росія має мільйон солдатів, є найбільшою та найсильнішою армією у світі, ми не можемо їй протистояти", - сказав він.

Порошенко відзначив необхідність продовження переговорів для вирішення цього конфлікту.

"Усі повинні сісти за стіл переговорів. Росія натомість повинна виконувати мінський план", - сказав президент, зауваживши, що українська влада закликає росіян вивести своїх військових, перестати надсилати їм важку зброю та "фінансувати терористів".

Він запевнив, що Україна виконує свої зобов'язання в той час, як Росія цього не робить, а лише займається "пустослів'ям" та ціною цього є смерть 5 тисяч українців.

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"Немає іншої дороги, ніж зміцнювати нашу безпеку та вести діалог з Росією. Тому ми повинні розмовляти з росіянами та шукати кращих аргументів. Ми повинні знайти для Росії можливість вийти з цієї ситуації",- сказав він, зауваживши, що росіяни теж платять високу ціну за те, що відбувається на Донбасі.

За його словами, мова йде не лише про санкції, але також про смерть російських солдатів, котрі самі не знають, за що вони помирають в Україні.