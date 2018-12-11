Юлія Тимошенко погодила з молоддю план розвитку України

Особливу увагу під час дискусії Юлія Тимошенко зосередила на конкретних кроках підтримки молоді в Україні.

Юлія Тимошенко та лідери молодіжних організацій уклали та затвердили покроковий план, що втілюватиме в життя новий президент.

Це відбулося під час Всеукраїнського молодіжного форуму в Києві, ініційованого лідером «Батьківщини», повідомила прес-служба партії.

Першочерговим завданням було визначено повернення миру та звільнення окупованих територій. Переможний мир на умовах України, на думку Юлії Тимошенко, забезпечать переговори у форматі «Будапешт плюс» та побудова контрактної армії за стандартами НАТО.

«Мир та безпека – перше, з чого треба починати. Це абсолютно пріоритетне завдання», – наголосила вона.

Стратегічним завданням внутрішньої політики голова партії та учасники форуму – лідери студентського самоврядування, експерти з питань молодіжної політики, представники громадянського суспільства – визначили зміну системи управління державою. Це допоможе подолати корупцію, привести до влади нових політиків і дасть поштовх для розвитку економіки.

Особливу увагу під час дискусії Юлія Тимошенко зосередила на конкретних кроках підтримки молоді в Україні. На думку політика, нині склалася катастрофічна ситуація, коли мало не кожен другий молодий українець всерйоз розмірковує про еміграцію. Тому надважливим завданням нової влади стане створення умов для самореалізації молоді на власній землі.

Зокрема, йшлося про забезпечення українців доступним житлом, роботою та гідними зарплатами. Голова партії зауважила, що в сучасному світі заробіток є одним із найбільших стимулів для міграції інтелектуальних і сильних людей. Тож поступове підвищення оплати праці до рівня, принаймні, сусідньої Польщі, на переконання Юлії Тимошенко, дозволить підвищити платоспроможність українських громадян, створити внутрішній ринок збуту, зупинити масову трудову еміграцію, та загалом стане основою для зростання економіки України.

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«Тому наша робота буде здійснюватись за напрямками підняття рівня економіки, рівня заробітних плат, стимуляції підприємництва і мікрокредитування», – зазначила вона.

Для того, щоб молодь мала можливість започатковувати та розвивати свій власний бізнес і таким чином піднімати економіку України, нова влада повинна забезпечити її доступною програмою мікрокредитування під спеціальне страхування без застави.

Вартість кредиту буде доступною, як у провідних європейських країнах. Наприклад, на рівні 3-5% річних, як у Польщі, а не як нині в Україні – 18-20%, що є «смертним вироком економіці України», зауважила лідер «Батьківщини».

«За таких умов в Україні буде формуватися середній клас, який сьогодні фактично знищено», – переконана Юлія Тимошенко.

Не оминула увагою лідер «Батьківщини» і необхідність диференційованої допомоги держави при народженні дитини.

Вона нагадала, як, працюючи прем’єр-міністром у 2005 році, «вперше ввела плату родині, яка дарує нам українців».

«Це були не копійки, а суттєві кошти», – наголосила Тимошенко і сказала, що новий президент запровадить при народження першої дитини виплату у 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а 3 і кожної наступної – по 150 тис. грн.

Окрім того, йшлося і про фінансування освіти як інвестиції в людський капітал. Збільшення витрат на освіту кожної дитини, безкоштовна вища освіта для тих, хто має високі результати, модернізація навчальних закладів та гідні зарплати для вчителів – це основні пріоритети нової влади в галузі освіти.

«Сьогодні народилося головне – наше спільне розуміння, що рішення можуть бути ефективними. Ми сьогодні переконалися, наскільки талановитою та сильною може бути молодь. Я хочу вірити, що саме з такою командою країну міняти можливо», – підсумувала Юлія Тимошенко.