ЗМІ: Міська рада Маріуполя передумала називати Росію агресором, а "ДНР" і "ЛНР" терористами (документ)

Про це повідомляє сайт 0629.

Згідно з інформацією, увечері 27 січня на сайті міськради з'явилася інформація: Маріупольська міська рада визнала Росію країною-агресором.

"Але вночі щось сталося, і мер Маріуполя разом з секретарем міської ради змушені були здійснити деякі маніпуляції", - зазначає видання.

В остаточному документі, розміщеному вже вранці 28 січня на сайті міськради, про Росію не було сказано жодного слова. "Зате в ньому називається якась дивна агресія зі Сходу", - зазначають журналісти.

Повністю рішення звучить так: "Про визнання агресії зі Сходу і затвердження порядку визнання організацій терористичними".

"Пізніше зникло і слово "Схід", мабуть, щоб китайці не сприйняли на свій рахунок", - зазначає 0629.

Журналісти підкреслюють, що зникло не лише слово "Росія", але і назва самопроголошених "республік".

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"Тобто тепер абсолютно незрозуміло, кого ж в Маріуполі хочуть вважати терористами, а кого агресором", - зазначає видання.

Журналісти повідомили, що в редакції є диктофонний запис обговорення питання міськрадою. Вони також підкреслюють, що в сесійній залі в той момент були присутні 52 депутати, в тому числі і представники КПУ.

І всі вони одноголосно підтримали пропозицію нардепа Ігоря Решетняка поставити питання на голосування.

"Ми опитали 8 депутатів міськради, в тому числі і з фракції Партії регіонів. Всі вони підтвердили, що голосували за пропозицію Ярошенко і Решетняка, тобто за визнання Росії агресором.

На жаль, нам не вдалося зв'язатися з секретарем міської ради і поцікавитися, яким чином відбулася підміна", - пише 0629.

Як відомо, внаслідок обстрілу Маріуполя 30 мирних мешканців загинуло і більше 100 отримали поранення.

СБУ оприлюднила перехоплену розмову ватажків терористів т. зв. "ДНР", які планували здійснити обстріл Маріуполя, а також запис, який є доказом того, що 24 січня місто цілеспрямовано обстрілював артдивізіон Росії.