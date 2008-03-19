Між Україною і Росією назріває черговий скандал?

Київ має намір вимагати від Москви багатомільярдних компенсацій за забруднення нафтопродуктами Керченської протоки. Йдеться про крах російського танкера в листопаді минулого року, коли в море вилилися близько двох тисяч тонн мазуту, передає Эхо Москвы.

У Києві вже все точно підрахували. Збиток екології в результаті корабельної аварії склав без малого півтора мільярди доларів. Вже найближчим часом цей рахунок буде представлений російським судновласникам. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій України, "доручила профільному міністерству підготувати відповідне звернення до Російської Федерації". Нагадаємо, шторм в листопаді минулого року став причиною безпрецедентних подій в Азовському і Чорному морях: за один тільки день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. Один з них російський "Волгонефть-139" розвалився буквально навпіл, і з нього в море вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту. Це обернулося екологічною катастрофою для акваторії і узбережжя Керченської протоки.

Реакції російської сторони на пред`явлення фінансових претензій поки немає.