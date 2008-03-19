Томенко не буде балотуватися на мера Києва

Народний депутат України з фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що не балотуватиметься на посаду мера Києва на позачергових виборах столичної влади.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі політика.

«Київ повинен виправити свою помилку і продемонструвати, що це місто – дійсно українська столиця з європейською політичною культурою. Це означає, що під час виборчої кампанії у Києві не повинна повторитися попередня історія, коли за дрібні хабарі чи продуктові набори кияни можуть проміняти своє політичне сумління та громадянську позицію», - вважає М.ТОМЕНКО.

На його думку, ще більше випробування стоїть перед політиками, які на попередніх виборах Київського міського голови так і не змогли домовитися про спільні дії, в результаті чого за останні два роки Київ загруз у схемах корупції, зловживань і хаосу.

«Тому для мене як для політика, який послідовно протягом двох років бореться за необхідність звільнення Києва від теперішньої влади, важливо, щоб ми продемонстрували консолідацію та спільність позицій. Через це я заявляю, що не буду балотуватися на посаду Київського міського голови, бо моє завдання - передовсім завершити роботу ТСК з розслідування діяльності київської влади, яка б дала можливість не лише зупинити, а і повернути столиці незаконно забрані у киян заповідні та природоохоронні землі, повернути до комунальної власності підприємства, що були незаконно привласнені, та зробити все, щоб нинішні київські можновладці відповідали за свої дії перед законом», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Крім того, за його словами, необхідно зробити все, щоб найближчим часом БЮТ, «Наша Україна - Народна самооборона», Блок Кличка та інші політичні сили визначили спільні принципи щодо єдиного кандидата на посаду міського голови Києва, оприлюднили програму його діяльності та представили команду, яка буде її реалізовувати.

«Тільки тоді дії політиків будуть відповідати очікуванням киян і лише за таких умов можливе повернення у Київ професійної та патріотичної влади, яка би працювала в інтересах української столиці», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради.

Документом передбачено проведення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набуття чинності даної постанови.