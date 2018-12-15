Яценюк про обрання предстоятеля помісної православної церкви: сьогодні - День нашої духовної незалежності

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що для української помісної православної церкви розпочинається нова доба.

"Здійснюється віковічна мрія - постає українська помісна православна церква. Її благословенна поява несе історичні зміни і для України, і для всього вселенського православ`я", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання предстоятеля української помісної автокефальної православної церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Сьогодні справді великий День - День нашої духовної Незалежності", - підкреслив лідер НФ.

"Свята Софія Київська, а з нею вся Україна, весь православний світ спостерігав, як наша Автокефальна Церква отримала свого предстоятеля", - написав він.

Арсеній Яценюк висловив найщиріші вітання Предстоятелеві Української Помісної Автокефальної Православної Церкви Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію: "Упевнений, Ви поведете Церкву Українського народу до її гідного місця в родині Помісних Православних Церков".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що для Української Помісної Православної Церкви розпочинається нова доба - "доба становлення, і вона потребує великих сил усіх українців".

"Велика вдячність нашому народові, який молився за свою Церкву. Велика вдячність Вселенському патріарху і нашим церковним ієрархам за всі мудрі рішення. Складаю шану Президентові України Петру Порошенку. У цій історичній події - його особистий і державний чин. Вітаю нас усіх! Вітаю Україну! Слава Ісусові Христові! Слава Навіки Богу!", - написав Арсеній Яценюк.