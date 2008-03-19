Соціалісти висуватимуть свого кандидата в мери Києва

Київські соціалісти мають намір висунути власного кандидата в мери Києва на дострокових виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

Як зазначив лідер київських соціалістів, перший секретар Київського міського комітету СПУ Микола ДАНІЛІН, рішення персонально по кандидатурі на посаду мера столиці ухвалюватиметься на Конференції Київської міської організації СПУ 29 березня 2008 року.