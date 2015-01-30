Путін зібрав Радбез через загострення ситуації на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави РФ, пише ТСН.

"Відбувся поглиблений обмін думками у зв'язку з погіршенням ситуації на південному сході України", - йдеться у повідомленні.

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Окрім самого Путіна на засідання були присутні також прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікери обох палат парламенту Валентина Матвієнко і Сергій Наришкін, секретар Радбезу Микола Патрушев і його заступник Рашид Нургалієв. Окрім них також брали участь у нараді очільник МВС РФ Володимир Колокольцев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, глава Міноборони Сергій Шойгу, очільник ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Михайло Фрадков та постійний член РБ РФ Борис Гризлов.

Також під час наради силовики та президент РФ обговорювали "різні актуальні питання внутрішньоросійською соціально-економічного порядку денного".

Як повідомлялося раніше, Путін назвав армію України "натівським легіоном", який стримує Росію. Пізніше генсек НАТО Йенс Столтенберг спростував байки російського лідера і додав, що російська сторона продовжує постачати бойовикам важке озброєння.