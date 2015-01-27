Путін планує нарощувати торгівлю російською зброєю

Росія розширюватиме свою присутність на перспективних ринках зброї, заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні комісії з військово-технічного співробітництва з іноземними державами, передає BBC.

Перспективними ринками він назвав Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Африку, Латинську Америку та Карибський басейн.

За словами Путіна, Росія в 2014 році продала зброї іноземним покупцям на 15 млрд доларів. Укладено контракти ще на 14 млрд.

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"Сьогодні нові виклики та загрози змушують багато країн світу перебудовувати свої військові доктрини, модернізувати національні збройні сили", - заявив Путін.

Він сказав також, що у військово-технічній сфері "мають зіграти свою роль і запущені програми імпортозаміщення в оборонній промисловості".