Мельниченко заявляє, що припиняє співпрацю з Генпрокуратурою

Колишній майор президентської охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що припиняє своє співробітництво з Генеральною прокуратурою України, щоб таким чином стимулювати роботу цього відомства для розкриття резонансних кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Відсьогодні я припиняю співробітництво з Генпрокуратурою, як мінімум до того моменту, поки я офіційно не зустрінусь з представниками ПАРЄ… Я хочу таким чином стимулювати Генпрокуратуру, щоб резонансні справи були якомога швидше розслідувані», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому він не виключає відновлення співробітництва з відомством після того як високопосадовці дадуть свідчення слідчим Генпрокуратури у резонансних справах.

«Коли посадові особи – ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, МОРОЗ – дадуть відповідні свідчення Генпрокуратурі», - сказав екс-майор.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не гальмуватиме ще більше розслідування резонансних справ його відмова співпраці з Генпрокуратурою, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що більше, ніж нині, загальмувати розслідування неможливо.

«Я буду стимулювати їх роботу», сказав він.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив думку, що сьогодні у справі Г.Гонгадзе необхідно провести фоноскопічну експертизу фрагмента запису розмови між колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ і нинішнім народним депутатом, на той час главою президентської адміністрації Володимиром ЛИТВИНИМ, в якій згадується ім’я Г.Гонгадзе.

Для цього, за словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, необхідно допитати нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо його розмови з Л.КУЧМОЮ (в якій не згадувалося прізвище Г.Гонгадзе) з метою отримати підтвердження, що ця розмова дійсно була, оскільки на фрагменті запису розмови Л.КУЧМИ з В.ЛИТВИНИМ є також запис розмови Л.КУЧМИ з В.ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні 2007 знову приїхав до України і почав співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе.

Загалом він проходить як свідок у 5-ти кримінальних справах.