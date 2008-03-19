Кабмін підправив газову угоду з Росією

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив угоду про постачання російського газу в Україну, підписану в результаті переговорів НАК “Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», з поправками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Зокрема, за його словами, в документі перед цифрою 7,5 млрд. куб м (газ, який українським промисловим споживачам реалізовуватиме дочірня чи афільована компанія «Газпрому» і який їй поставлятиме НАК «Нафтогаз України», - УНІАН) пропонується прибрати слова не «менше» (тобто зафіксована цифра 7,5 млрд. куб. м).

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня чи афільована компанія ВАТ «Газпром» щороку здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. куб. м.

17 березня голова правління НАК «Нафтогаз України" Олег ДУБИНА пояснив, що весь газ, який українським промисловим споживачам реалізовуватиме дочірня чи афільована компанія «Газпрому», поставлятиме їй НАК «Нафтогаз України».