Регіонали звинувачують коаліцію в підлості

Голова Верховної Ради України Арсеній сподівається, що в наступні «опозиційні дні» парламент попрацює ефективніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні у ВР був вперше проведений пленарний день, на якому розглядались законопроекти, внесені народними депутатами з опозиційних фракцій.

Він нагадав, що парламент підтримав лише один з цих законопроектів в першому читанні.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що наступні «дні опозиції» будуть ефективнішими і злагодженішими.

На засіданні парламенту народний депутат України Василь ХАРА (фракція Партії регіонів) заявив, що фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ домовилися не голосувати за законопроекті, внесені опозицією. Він назвав це рішення підлістю.