Регіонали звинувачують коаліцію в підлості
14:34, 19 березня 2008Політика
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Прем`єра Дня опозиції у ВР виявилася не дуже вдалою
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні у ВР був вперше проведений пленарний день, на якому розглядались законопроекти, внесені народними депутатами з опозиційних фракцій.
Він нагадав, що парламент підтримав лише один з цих законопроектів в першому читанні.
А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що наступні «дні опозиції» будуть ефективнішими і злагодженішими.
На засіданні парламенту народний депутат України Василь ХАРА (фракція Партії регіонів) заявив, що фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ домовилися не голосувати за законопроекті, внесені опозицією. Він назвав це рішення підлістю.
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