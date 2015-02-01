Пєсков: Кремлю потрібен час, щоб оцінити переговори в Мінську

"Для того, щоб отримати достовірну, об'єктивну інформацію про результати зустрічі контактної групи в Мінську потрібен час", - сказав Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

Читайте такожБойовики вимагають перегляду лінії розмежування, зафіксованої в Мінських угодахЯк повідомляв УНІАН, 31 січня, в Мінську пройшла чергова зустріч тристоронньої контактної групи з представниками бойовиків з врегулювання конфлікту на Донбасі. Як заявив після завершення зустрічі представник України, екс-президент Леонід Кучма, неявка підписантів Мінської угоди - лідерів так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького, зірвала переговори.