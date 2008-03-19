Комуністи голосували проти Черновецького, бо він не купив кожному по ”Жигулю”?

Представники Комуністичної партії України у Верховній Раді підтримала постанову про перевибори міської влади в Києві через те “особисті образи” на нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи було для керівництва столиці непередбачуваним голосування комуністів, які переважною більшістю підтримали постанову парламенту про перевибори Київського голови, І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала: “Ні! Бо в комуністів на ЧЕРНОВЕЦЬОГО є особисті образи різного роду – як давні, так і нові”.

За її словами, комуністи зачаїли образу на Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО давно, зокрема, за те, що у 2002 році Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як депутат Верховної Ради просив їх підтримати якийсь його законопроект. За це з трибуни ВР він пообіцяв кожному комуністові подарувати «Жигулі», але не виконав перед ними свою обіцянку, сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

“А зараз, відколи ми працюємо в мерії, комуністи стали нашими особистими ворогами. Тому що до нашого приходу вони фактично приватизували медицину міста”, - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА .

За її словами , команда мера "відтягнула клан комуністів” від київської медицини, “а вони фінансувалися за її рахунок”.

“Усі ці люди належать зараз до Комуністичної партії, тому, безумовно, комуністи не могли проголосувати по-іншому”, - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 депутатів, в тому числі 26 – із фракції КПУ.