За знищення військової техніки противника бійці АТО отримуватимуть додаткову винагороду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, відповідну постанову ухвалив сьогодні на засіданні Кабінет міністрів.

Окрім того, згідно з постановою, бійцям буде збільшено грошове забезпечення.

Проект постанови було розроблено Міністерством оборони за ініціативою президента України Петра Порошенка.

Постановою передбачається виплачувати: у двократному розмірі - грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в АТО, воєнних конфліктах; у трикратному розмірі - грошове забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в бойових діях з моменту оголошення воєнного часу; 1 тис. грн - за кожну добу безпосередньої участі військовослужбовця в бойових діях; додаткову винагороду за знищення військової техніки противника.

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Так, за знищення автомобіля винагорода становить 10 мінімальних заробітних плат (12 тис. грн); танка - 40 мінімальних заробітних плат (48 тис. грн); реактивної системи залпового вогню - 50 мінімальних заробітних плат (60 тис. грн); бойового літака - 100 мінімальних заробітних плат (121 тис. грн).

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.