Гройсман: Рада у четвер розгляне питання про зняття недоторканості з депутатів та суддів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З вівторка починається друга сесія Верховної Ради України. У вівторок парламент розгляне деякі питання забезпечення обороноздатності країни і боротьби з корупцією. Значна кількість питань буде пов'язана з інформаційною безпекою держави. На середу у нас - ратифікація ряду міжнародних угод, котрі також стосуються безпеки країни", - написав він.

Крім цього, голова Верховної Ради зазначив, що в четвер парламент розгляне питання про зняття недоторканності з депутатів та суддів.

"Четвер - особливий день. Ми повинні проголосувати за направлення до Конституційного суду законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів і суддів. У цей же день зосередимося на питаннях реформування системи місцевого самоврядування", - зазначив спікер Верховної ради.

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Також Рада розгляне питання, яке дозволить заощадити до 1 млрд. куб. м газу в рік - законопроект про введення нових інвестиційних можливостей для проведення масштабної енергомодернізації.

"Вважаю, що Рада не повинна зволікати з важливими для країни рішеннями. Ми плануємо працювати в режимі пленарних засідань два тижні поспіль, щоб розглянути якомога більше питань порядку денного в першій половині лютого", - підкреслив Гройсман.