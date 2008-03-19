Черновецький бачить лише одного серйозного суперника

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що для нього єдиним серйозним суперником на дострокових виборах мера може стати прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Вибори мера Києва – це не дитячі ігри незрілих, політично стурбованих громадян. Кияни прекрасно усвідомлюють, що переобраний мер столиці повинен буде займатися подальшим розвитком міста та підтримкою малозахищених мешканців, а не політичною демагогією», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, тепер ініціатор перевиборів у столиці Ю.ТИМОШЕНКО "повинна відповісти перед киянами за своє політичне інтриганство та піти на вибори особисто, щоб ми всі зрозуміли, що вона насправді знає про Київ і киян".

"ТИМОШЕНКО – єдиний кандидат, перемога над яким відновить справедливість. Інших самостійних і серйозних опонентів на перевиборах мера Києва я для себе не бачу», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Ситуація з перевиборами у столиці пожвавила політичних карликів, які стали підтвердженням приказки: «На двох українців – три гетьмани». Вони ніколи не зможуть домовитися, бо вже почали ділити землю і ресурси Києва, а вся їх так звана «політична діяльність» зводиться винятково до партійних чвар», – заявив Київський міський голова.

За словами мера Києва, також цим незрілим політикам не допоможуть і спроби «домовитися про єдиного кандидата», і за допомогою політичних маніпуляцій провести вибори у Києві в два тури.

«Я готовий перемогти і в два, і в три тури. І скільки б турів не придумали ті, у кого здоровий глузд замінило бажання всякою ціною зробити переворот у столиці, я упевнений, що кияни зможуть відрізнити правду від політичного базікання і демагогії», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Поки я бачу єдину людину, з якої варто спитати щодо дестабілізації Києва, – це Юлія ТИМОШЕНКО. Адже перевибори, які вона ініціювала, ніщо інше, як спроба відвернути увагу киян і всієї країни від зростаючих цін, з якими вона не може впоратися як прем`єр-міністр. І якщо вона не могла впоратися з цим у масштабах України, то, що вона може обіцяти киянам? Запитаємо її на виборах. Послідовність ТИМОШЕНКО виявляється лише в провокуванні політичних скандалів, якими вона прикриває свій непрофесіоналізм, а не в конструктивній роботі на благо людей», – заявив мер Києва.