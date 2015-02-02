"Історія" Скрябіна: я хочу тут жити, а не вмирати

"Ми не закликаємо вас лізти під кулі, ми закликаємо вас не бути байдужими, до тих подій, які відбуваються", - заявили тоді музиканти.

Сьогодні зранку соліст гурту Андрій "Кузьма" Кузьменко загинув у ДТП у Дніпропетровській області.