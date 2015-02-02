"Історія" Скрябіна: я хочу тут жити, а не вмирати
11:22, 02 лютого 2015Політика
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Пісня "Скрябіна" про Майдан "Історія" була представлена слухачам у кінці січня 2014 року.
Скріншот відео Радіо Свобода
"Ми не закликаємо вас лізти під кулі, ми закликаємо вас не бути байдужими, до тих подій, які відбуваються", - заявили тоді музиканти.
Сьогодні зранку соліст гурту Андрій "Кузьма" Кузьменко загинув у ДТП у Дніпропетровській області.
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