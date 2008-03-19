Кільчицька опечалила Довгого: слон - зайнятий, вільна - бегемотиха

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА має намір запропонувати секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ взяти під опіку не слона, а бегемотиху з Київського зоопарку.

Про це вона повідомила в інтерв’ю УНІАН.

“Він запізнився з цією ініціативою”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, відповідаючи на запитання, чи впорається О.ДОВГИЙ з опікою слона із зоопарку.

За її словами, поки О.ДОВГИЙ озвучував цю ініціативу, вишикувалася черга бажаючих взяти слона під опіку.

“Є дві дуже серйозні структури, які хочуть взяти цього слона під опіку. І ми вже пообіцяли його одній із цих структур”, - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

“Так що панові ДОВГОМУ тут не пощастило. Але в нас є бегемотиха, якій цього року виповнюється 50 років. Я хочу письмово підписати з ним домовленість, аби він узяв її під особистий патронат", - зазначила заступник голови.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також повідомила, що на день народження подарувала О.ДОВГОМУ дуже красиву статуетку бегемота авторської роботи Франка Мейслера.

"Так ось матиме пару до свого бегемота”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

*** Нещодавно в одному інтерв’ю О.ДОВГИЙ повідомив, що має намір взяти під опіку слона.

"Хочу взяти під свою опіку слона з Київського зоопарку і забезпечити йому додаткове харчування и утримання, щоб йому було веселіше", - сказав він.