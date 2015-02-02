ВР може розглянути звернення України до Гаазького суду з питання кримінальної відповідальності чиновників РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради, реагуючи на пропозицію лідера фракції «Батьківщин» Юлії Тимошенко щодо необхідності завтра першим питання розглянути відповідне звернення України до Гаазького суду.

Тимошенко підкреслила, що після ухвалення заяви про визнання Росії державою-агресором Верховна Рада повинна завтра першим питанням ухвалити звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо притягнення російських високопосадовців до кримінальної відповідальності за агресію проти України. “Для цього нам, безумовно, потрібно ратифікувати Римський статут, який дає право звертатися до суду, але єдності в самій коаліції, на жаль, щодо ратифікації Римського статуту немає”, - підкреслила Тимошенко.

Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект про ратифікацію договору про Гаазький суд

Вона наголосила, що в такій ситуації необхідно ухвалити звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. «Це означає, що Верховній Раді першочергово завтра першим питанням треба прийняти заяву про звернення до Міжнародного кримінального суду в процедурі ad-hock. Така постанова зареєстрована — її номер 1887 і вона підписана майже всіма фракціями коаліції і, на мій погляд, це буде той вагомий крок, який дозволить світу підтримати Україну. Якщо почнуться кримінальні справи проти організаторів агресії проти України, проти організаторів тероризму і війни в Україні, я переконана, що агресор отримає достатньо вагомий удар, і треба це робити невідкладно”, - наголосила Тимошенко.

Гройсман дав доручення профільному комітету розглянути це питання, а також звернувся до фракцій парламенту “сформувати свою позицію щодо розгляду цього питання”. Він підкреслив, що все це необхідно робити у тісній взаємодії з урядом України, щоб в кінцевому результаті Україна змогла “перемогти з юридичної точки зору”.