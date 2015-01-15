У Раді зібрано 112 підписів для початку процедури ратифікації Римського статуту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», заступник голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій.

За словами Купрія, Генеральна прокуратура "не бажає ефективно працювати" у розслідуванні злочинів проти Майдану, тому приєднання України до Міжнародного кримінального суду шляхом внесення змін до Конституції на сьогодні є більш актуальним, ніж будь-коли.

"Верховна Рада ще наприкінці березня минулого року визначила, що ми не хочемо розслідувати ці злочини, тому необхідно визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Для цього потрібно внести зміни до Конституції. Доповнити статтю 55 реченням "Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - сказав Купрій.

Також він зазначив, що для початку потрібно 150 зібрати підписів народних депутатів, проте не всі депутати погоджуються на це.

Читайте такожУкраїні радять ратифікувати Римський статут для ефективнішого розслідування злочинів на Донбасі «На сьогодні зібрано 112 підписів. 56 - із «Блоку Петра Порошенка», 23 - із «Самопомочі», 18 - від фракції Радикальної партії. Є певні проблеми з «Народним фронтом» - лише 3 підписи. Також немає централізованого рішення від «Батьківщини». Лише Андрій Кожем’якін поставив підпис. Є також 10 підписів від позафракційних», повідомив Купрій.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, однак досі його не ратифікувала. Ратифікація Римського статуту дасть змогу Міжнародному кримінальному суду працювати в Україні, розглядати низку справ, серед яких, зокрема злочини проти людяності.

25 лютого 2014 року Верховна Рада звернулася до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності у цьому Суді вищих посадових осіб України щодо передбачених статтею 7 Римського статуту МКС злочинів проти людяності під час мирних акцій протестів громадян, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

У заяві депутати поросили Міжнародний кримінальний суд притягнути до кримінальної відповідальності екс-президента України Віктора Януковича, екс-генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших.

25 квітня 2014 року прокурор МКС Фату Бенсуда відкрив процедуру попереднього вивчення ситуації в Україні.

*** Римський статут Міжнародного кримінального суду (Rome Statute of the International Criminal Court) - міжнародний договір, яким засновано Міжнародний кримінальний суд. Був прийнятий на дипломатичній конференції у Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності 1 липня 2002 року. Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру суду.