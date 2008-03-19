Шаповал знає з точністю до дня, коли він напише заяву про звільнення

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ не має наміру подавати у відставку під тиском членів ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Цей документ (лист п`яти членів ЦВК на ім`я голови – УНІАН) мене здивував, і він не має ніякого відношення до закону. За таких умов писати заяву про звільнення я не буду. Це буде під тиском. Заяву я напишу тоді, коли вирішу це для себе», - сказав В.ШАПОВАЛ.

У той же час, він не виключив, що заяву про звільнення з посади голови ЦВК може написати в травні, досягши пенсійного віку. Голова ЦВК уточнив, що відповідно до закону про державну службу він зобов`язаний написати заяву про звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня п`ятеро членів Центрвиборчкому - Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО і Олександр ЧУПАХІН - зареєстрували в канцелярії ЦВК звернення до голови комісії В.ШАПОВАЛА у зв`язку з "неналежною організацією роботи" і "навмисним блокуванням розгляду питань щодо імперативного мандату".

Автори документа вказують "на неналежну організацію роботи головою комісії В.ШАПОВАЛОМ і навмисне блокування розгляду питань щодо імперативного мандату". У зв`язку з цим вони мають намір підготувати проект постанови "Про зміну голови комісії".

Голова ЦВК В.ШАПОВАЛ 13 березня закликав усіх членів ЦВК подати у відставку.

На його думку, відставка всіх членів ЦВК була б найбільш прийнятним виходом із ситуації, що склалася. «Тому що мені неприємно спостерігати за заявами деяких людей, яких я дуже добре знаю, і дуже добре бачу підтекст їхніх заяв. Цей контекст я не коментуватиму – він очевидний», - пояснив він.

Заступник голови ЦВК Ж.УСЕНКО-ЧОРНА 18 березня заявила, що проект рішення про відставку В.ШАПОВАЛА знаходиться на завершальній стадії підготовки.