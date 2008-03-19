Янукович проведе засідання опозиційного уряду

20 березня о 14.30 під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання опозиційного уряду, на якому розглядатимуться проблеми, що виникли в країні за час роботи Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Доповідь на цю тему виголосить лідер опозиції В.ЯНУКОВИЧ. Співдоповідачами будуть міністри опозиційного уряду.

У ході засідання опозиційного уряду передбачаються брифінги для представників ЗМІ міністра економіки Ірини АКІМОВОЇ, міністра праці і соціальної політики Михайла ПАПІЄВА та міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.