Ахметов спростовує інформацію про його участь у проекті Балоги

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ спростовує інформацію про свій можливий вихід з партії і участь у новому політичному проекті під керівництвом глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на відповідне питання кореспондента УНІАН.

«Це неправда», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому на запитання, чи буде Р.АХМЕТОВ брати участь у найближчому з`їзді Партії регіонів, він сказав: «Я постараюся бути».

Як повідомлялося, 15 лютого В.БАЛОГА заявив про свій вихід з партії "Народний Союз Наша Україна". У зв`язку з цим, зокрема, народний депутат від «Нашої України - Народної самооборони» Борис ТАРАСЮК висловив думку, що В.БАЛОГА після виходу з «Нашої України» займеться створенням партії.

Пізніше в ЗМІ з`явилася інформація, що В.БАЛОГА нібито розраховує залучити до свого нового проекту частину Партії регіонів, зокрема групи Р.АХМЕТОВА і Бориса КОЛЕСНІКОВА, з метою підтримки Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.