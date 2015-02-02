Завтра Порошенко поїде до Харкова
18:06, 02 лютого 2015Політика
2867 0
Президент України Петро Порошенко завтра, 3 лютого, відвідає з робочим візитом Харків.
Порошенко 3 лютого відвідає з робочим візитом Харків / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.
В ОДА зазначили, що на даний час програма візиту президента уточнюється, однак зауважили, що Порошенко прибуде в Харків у другій половині дня.
Читайте такожХарків посилює заходи безпеки, залізниця і мости взяті під охорону За інформацією УНІАН із інших джерел, президент, зокрема, візьме участь у нараді, яка відбудеться в приміщенні Харківської ОДА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter