Богатирьова розказала про довірливі стосунки з Ющенком і Ахметовим

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА запевняє, що після її призначення на цю посаду у неї збереглися довірливі стосунки як з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, так і з одним з лідерів Партії регіонів Ринатом АХМЕТОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що Р.АХМЕТОВ є її другом і вона не відчула якихось змін у ставленні до себе після призначення на нову посаду.

Стосовно відносин з Президентом, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що між нею і главою держави існують такі відносини, які повинні бути між секретарем та керівником РНБО.

«Я дуже ціную в наших відносинах ту довіру, яка є при обговоренні будь-якого питання, навіть дуже гострого», - сказала вона.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що Президент завжди демонструє відповідальність, коли виникають політичні кризи і загострення між політичними силами.