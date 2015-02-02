Депутата Миколаївської облради затримали за сепаратизм
В рамках боротьби з сепаратизмом та антиконституційною і антидержавною діяльністю Служба безпеки України затримала депутата Миколаївської обласної ради Миколу Машкіна.
Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
«Підставою для затримання Машкіна стали його антиукраїнські висловлювання антиукраїнським ЗМІ, зокрема, щодо "готовності миколаївців урочисто зустрічати російські танки". Відео та публікацій з Машкіним більш ніж достатньо - рекламувати його не буду», - написав Лубківський.
Читайте такожУ Дніпропетровській області судять двох депутатів КПУ за сепаратизмСБУ кваліфіковано такі висловлювання як сприяння діяльності т.зв. ДНР і ЛНР шляхом антиукраїнської пропаганди та поширення неправдивих відомостей про події в Донецькій і Луганській областях, зазначив Лубківський.
Як очікується, завтра Машкіну буде пред'явлено підозру.