Ющенко відмінив поїздку до Криму

Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Криму, раніше запланована на 20 березня, не відбудеться.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Раді міністрів Криму.

У прес-службі кримського уряду не уточнили, з якої причини глава держави скасував свою поїздку на півострів.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що в ході поїздки до Криму Президент огляне місце тимчасового зберігання мазуту, зібраного після аварії в Керченській протоці в листопаді 2007 року, а також проведе нараду з питання виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Криму.