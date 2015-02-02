Подача заяв на посаду голови антикорупційного бюро закінчиться 10 лютого

Про це в ході брифінгу за результатами засідання Національної ради з питань реформ заявив заступник голови адміністрації президента (АП) Дмитро Шимків.

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Десятого лютого повинна завершитися подача заявок на посаду голови антикорупційного бюро, і далі протягом трьох днів кандидатури мають бути подані президентові для подання на затвердження Верховній Раді ", - сказав Дмитро Шимків.

Також заступник глави АП зазначив, що в рамках боротьби з корупцією уряд і парламент планує посилити контроль за доходами чиновників через процедуру декларування.

Як повідомляв УНІАН, в конкурсну комісію щодо обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро надійшли 18 пакетів документів від претендентів на цю посаду.