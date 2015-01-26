Влада не розглядає питання про введення в Україні воєнного стану - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав у коментарі журналістам після зустрічі керівників фракцій коаліції із президентом України Петром Порошенком.

Березюк зазначив, що під час зустрічі, зокрема, обговорювався введення режиму надзвичайної ситуації у Донецькій та Луганській областях, а також стану особливої готовності всіх служб та органів влади на території всієї України, що забезпечить приведення до готовності усіх засобів цивільної оборони, а також до надзвичайних ситуацій.

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“Ми повинні бути готові до всього: до диверсійних атак, до терористичних актів, не лише на звільнених територіях Донецької і Луганської областей, але і в усіх містах України. Це відповідальне ставлення до власної безпеки”, - наголосив депутат.

Він підкреслив, що в Україні десятки років система цивільної оборони руйнувалася.

Відповідаючи на питання, чи йдеться про введення воєнного стану, Березюк зазначив: “Воєнне положення — це зовсім інший правовий статус. На сьогоднішній день ми не говоримо про це”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях і ввів режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій по всій країні.

Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, такі режими введено з метою повної координації діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення».