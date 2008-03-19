У Секретаріаті Президента вважають актуальною ротацію ЦВК

У Секретаріаті Президента вважають актуальним питання ротації членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК підкреслила, що питання переформатування ЦВК «очевидно вже назріло».

Однак, за її словами, необхідно провести неупереджений аналіз діяльності кожного члена ЦВК відповідно до обов’язків, покладених на нього, а також стосовно виконання ним виборчих законів, а після цього приймати відповідні рішення.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що в законі про ЦВК чітко визначено, на яких підставах можуть бути достроково припинені повноваження членів комісії.

Вона підкреслила, що сьогодні комісія не забезпечила виконання закону щодо створення реєстру виборців.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи може саме це стати підставою для звільнення членів ЦВК, М.СТАВНІЙЧУК зауважила: «Я сказала те, що сказала».

Як повідомляв УНІАН, засідання ЦВК для ухвалення рішення про реєстрацію нових депутатів Київради від БЮТ вже кілька разів не відбувалися через відсутність кворуму.