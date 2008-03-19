Прес-служба Ющенка повідомить, коли Президент поїде до Криму

Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Автономної Республіки Крим перенесена.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Прес-служба Президента повідомить про точну дату перенесеної поїздки», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що в ході поїздки до Криму Президент огляне місце тимчасового зберігання мазуту, зібраного після аварії в Керченській протоці в листопаді 2007 року, а також проведе нараду з питання виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Криму.

Сьогодні в Раді міністрів Криму УНІАН повідомили, що запланована на завтра поїздка Президента до Криму не відбудеться.