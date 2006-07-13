Антикризові депутати зменшили парламентські комітети

Верховна Рада ухвалила постанову «Про деякі питання забезпечення організації роботи Верховної Ради».

Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосувало 239 із 242 народних депутатів зареєстрованих у залі.

Зокрема у постанові передбачено, що складу парламентського комітету має входити не менше 7 і не більше 20 народних депутатів.

Також в постанові передбачено, що лідери фракцій до 19.00 13 липня мають внести до Апарату Верховної Ради списки народних депутатів щодо включення їх в склад комітетів.

Голова ВР Олександр МОРОЗ нагадав, що раніше до комітетів входило не менше 10 і не більше 30 народних депутатів.